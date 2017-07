Afghane stach "Liebe des Lebens" ins Gesicht

Beide waren mit den Eltern aus Afghanistan geflohen. Sie, die 22- Jährige, "ein Musterbeispiel für Integration", so Staatsanwältin Ursula Schrall- Kropiunig. Kindergärtnerin, Fahr- und Maturaschülerin. Er, der 27- Jährige Musiker - der "wegen der Musik und der Poesie, die verboten war", vor den Taliban floh -, war auch auf einem guten Weg. Perfektionierte seine Deutschkenntnisse, arbeitete.

Dem 27-jährigen Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Foto: Peter Tomschi

Bis vor zwei Jahren. Da gingen die Lebenswege des Paares auseinander. Er frühstückte Joints und Whiskey, sie lernte. Und mochte seinen Lebenswandel immer weniger. "Kalt" sei die Beziehung geworden, meint Hamid J., wenn sie ihm sagte, dass er sich nicht so aufführen und keinen Blödsinn reden solle.

Zuerst mit Affäre gekuschelt, dann kam Sex "halt dazu"

Gegen die Kälte fand er eine andere Frau. Geredet habe man und gekuschelt, dann kam der Sex "halt dazu". Gewusst habe sie von seiner Freundin. Was, da gehen die Aussagen weit auseinander. Denn die Geliebte sagte als Zeugin vor Gericht, dass er ihr die Hochzeit versprochen habe. Mehrfach. Ursprünglich sollten eigentlich der 27- Jährige und die 22- Jährige heiraten. Die Verlobung scheiterte allerdings, weil der musische Mann, der sich Wien als Hilfsarbeiter verdingte, die von der Familie der jungen Frau geforderten 10.000 bis 11.000 Euro nicht aufbringen konnte.

Für den 27-jährigen Angeklagten war das Opfer die "Liebe meines Lebens". Foto: krone.tv

J. sieht die 22- Jährige nach wie vor als "Liebe des Lebens". Er hatte Angst sie zu verlieren, als sie immer stärker wurde, sich nichts gefallen ließ. Das Fass zum überlaufen brachte ein Klaps auf seinen Mund an jenem 12. Juli 2016 in der Wiener U- Bahn- Station Währinger Straße bei der Aussprache, bei der er - vor anderen Fahrgästen - zu laut für sie wurde.

"Ihr Traum ist zerstört": Opfer halbseitig gelähmt

Da stach er zu. Mit dem Messer, das er gar nicht bemerkt haben will in seiner Hosentasche. Mit Klinge ist es 20 Zentimeter lang. Zuvor hatte er eine SMS an die Geliebte geschickt: "Ich gehe, um sie zu töten!" Fünf Stiche in Kopf und Rücken, einer zertrennte das Rückenmark. Die fünf Stiche bewirkten bereits lebensgefährliche Verletzungen. Doch die junge Frau stürzte obendrein über eine Eisenstiege in die Tiefe, was zusätzlich einen lebensbedrohlichen Schädelbasisbruch zur Folge hatte. Die Frau ist nun halbseitig gelähmt. "Ihr Traum", so ihre Anwältin Irene Obeschlick, "selbstbestimmt zu leben, wird sich nicht erfüllen." Sie braucht Pflege.

Das Innere der Station Foto: Wikipedia.com

27- Jähriger ließ sich widerstandslos festnehmen

Der 27- Jährige ließ sich noch am Tatort widerstandslos festnehmen. "Ich denke, ich bin schuldig, weil, ich fast einen Menschen umgebracht habe. Zum Glück hat sie es überlebt. Ich bete regelmäßig, dass sie wieder gesund wird", hielt der Angeklagte in seinem Schlusswort fest. Seine Verteidigerin plädiert auf schwere Körperverletzung mit - bezogen auf die Lähmungserscheinungen der 22- Jährigen - Dauerfolgen. Vom Tötungsvorsatz sei der Mann zurückgetreten, weil er noch am Tatort Polizei und Rettung verständigt, die Schwerverletzte bei Bewusstsein gehalten und Passanten um Hilfe gebeten hätte.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Angeklagter: "Ich weiß nicht, wie ich begonnen habe zu stechen"

J. kann oder will nicht so richtig an die Bluttat erinnern "Ich weiß nicht, wie ich begonnen habe zu stechen." Er könne sich erst wieder erinnern, wie er den Kopf der blutend am Boden Liegenden hielt und diese ihn "Sei kein Esel, ich liebe dich" wissen ließ.

Dem Angeklagten, der zuletzt als Hilfsarbeiter beschäftigt war, drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Das Urteil wird in den Abendstunden erwartet.

