Afghane (19) masturbierte in Zügen: Anzeige

Seit Mitte Oktober trieb der 19- Jährige laut Vorarlberger Polizei in Zügen und auf Bahnhöfen in Bregenz, Dornbirn und Götzis sein Unwesen. Zuletzt belästigte er am demnach vergangenen Sonntag in einem Regionalzug zwei Frauen, onanierte vor ihnen und stellte den beiden Opfern sogar noch nach dem Aussteigen aus dem Zug in Bregenz nach, um sich abermals selbst zu befriedigen.

Umfangreiche Erhebungen führten die Exekutive schließlich zu dem Verdächtigen. Die bei den Taten getragene Kleidung konnten die Ermittler in der Bregenzer Unterkunft des Asylwerbers sicherstellen. Bei der Einvernahme legte der Bursche ein Geständnis ab. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.