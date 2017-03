Affen retten verirrtem Camper das Leben

Laut "National Geographic" war Acuña eines Abends spurlos vom Campingplatz des Nationalparks verschwunden. Ranger machten sich umgehend auf die Suche und kämpften sich in den kommenden Tagen bis zu zehn Stunden lang durch das Dickicht des Dschungels - doch vergeblich: Bis auf eine Socke, die am sechsten Tag gefunden wurde, blieb Acuña wie vom Erdbeben verschluckt. "In zwanzig Jahren haben wir so etwas noch nicht erlebt", schilderte einer der erfahrenen Fährtenleser des Parks.

Maykool Coroseo Acuña nach neun Tagen im Dschungel Foto: National Geographic

Dann, nach neun Tagen verzweifelter Suche, endlich die Erlösung: Nachdem sie leise Hilfeschreie vernommen hatten, fanden Ranger Acuña - völlig dehydriert, von Moskitos zerstochen, die Füße geschwollen, aber am Leben. Zu verdanken hat er dies laut eigenen Angaben einer Gruppe von Affen: Er sei ihnen gefolgt. Sie hätten Früchte für ihn fallengelassen und ihn jeden Tag zu Wasserstellen und Unterschlüpfen geführt, so Acuña.

Ranger tragen den völlig geschwächten Chilenen an Land. Foto: National Geographic

Die Umstände seines Verschwindens bleiben indes weiter mysteriös. Er habe am Abend seines Verschwindens das dringende Bedürfnis verspürt, den Regenwald zu verlassen, schilderte der 25- Jährige. "Ich fing an zu laufen. Ich trug Sandalen, aber weil ich dachte, dass sie mich langsamer machen, warf ich sie weg, dann das Handy und meine Taschenlampe. Als ich irgendwann an einem Baum anhielt, darüber nachdachte, was ich getan hatte, und wieder zurück wollte, war es nicht mehr möglich."