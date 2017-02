Ärztin: "Meine Existenz wurde zerstört"

Knapp drei Jahre ist es her, dass eine Frauenärztin in Wien- Wieden für negative Schlagzeilen sorgte. Die Gebietskrankenkassa warf der gebürtigen Ivorerin vor, Tausende PAP- Abstriche (Gebärmutterhalskrebs) verrechnet, aber nie durchgeführt zu haben. Jetzt geht Dr. Clemence Yekpe in die Offensive.