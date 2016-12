Ärztestreik: Ansturm auf Krankenhäuser befürchtet

Die Ärztekammer befürchtet vor allem, dass mit der neuen Primärversorgung das Ende der Einzelordinationen und der Einzug gewinnorientierter Unternehmen in die geplanten Zentren droht. Außerdem lehnt es die Standesvertretung ab, dass die Steigerung der jährlichen Gesundheitsausgaben von 3,6 auf 3,2 Prozent abgeschmolzen wird.

"Appell an die Nationalratsabgeordneten"

Daher findet in Wien nach einer Pressekonferenz der Ärztekammer- Funktionäre am späten Vormittag ein Protestmarsch durch die Innenstadt statt. Ärzte, die "ihre Solidarität zeigen wollen", marschieren von der Frankgasse zum Franziskanerplatz in der City und verteilen Infoflyer, kündigte Ärztekammer- Vizepräsident Johannes Steinhart an. Um 14 Uhr statten die Ärzte dann den Abgeordneten während der Nationalratssitzung, in der die Gesundheitsreform beschlossen werden soll, einen Besuch ab. Mit dem Auftritt auf der Besuchergalerie des Plenarsaals wolle man "einen Appell an die Nationalratsabgeordneten richten, ihre Position nochmals zu überdenken".

Foto: Gerhard Bartel

1500 Ordinationen betroffen

In der Bundeshauptstadt sind 80 Prozent der 750 Praxen von Allgemeinmedizinern geschlossen. In Kärnten sind 672 Ordinationen betroffen. Dort schließen sich auch die Wahl- und Fachärzte dem Streik an. Im Burgenland sperren 231 Kassen- Mediziner am Nachmittag zu. In den anderen Bundesländern wollen die Ärzte über die ihrer Meinung nach drohenden Auswirkungen der Reform informieren.

Insgesamt bleiben also etwa 1500 Praxen am Mittwoch geschlossen. Die Patientenversorgung in Wien, im Burgenland und in Kärnten ist trotz der Proteste zwar sichergestellt, mit längeren Wartezeiten ist aber jedenfalls zu rechnen. Der Ärztefunkdienst 141 ist erreichbar und ebenfalls verstärkt im Einsatz. In Wien haben auch die Ambulanzen der WGKK geöffnet.

66 Prozent haben Verständnis für Streik

Die Bevölkerung zeigt dafür überraschend hohe Zustimmung. So gaben laut aktueller Studie 66 Prozent Verständnis für den Ärztestreik an. Mehr als die Hälfte der Befragten würde weitere Protestmaßnahmen durchaus in Ordnung finden. Abgefragt wurde weiters das Vertrauen in Akteure der heimischen Gesundheitspolitik - mit dem Ergebnis, dass 86 Prozent der Ärzteschaft vertrauen.

Angst vor Verschlechterung der Gesundheitsversorgung

Wie die Mediziner befürchten auch die Patienten eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung und Leistungskürzungen. Laut Ärztekammer könnten diese Befürchtungen bald Realität werden. "Dann muss die Bevölkerung mit einer Verknappung des Angebots und einem erschwerten Zugang zur Versorgung rechnen. Das reicht von Leistungseinschränkungen in vielen Krankenhäusern, Verlängerung von Wartezeiten und Wegstrecken bis hin zum Aussterben des klassischen Hausarztes vor allem in der Peripherie", warnt Kammerpräsident Artur Wechselberger. Nur eine Minderheit vertraut den Akteuren in der Bundesregierung oder den Krankenkassen.