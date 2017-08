Ärzte ohne Grenzen setzt Mission teilweise aus

Man habe entschieden, die Such- und Rettungsaktivitäten des Schiffs "Prudence" vorläufig auszusetzen, hieß es. Die Hilfsorganisation will aber weiterhin mit der NGO SOS Mediterranee kooperieren, an Bord deren Schiffs "Aquarius" auch Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières, MSF) tätig sind. Die Prudence lag am Samstag im Hafen von Catania auf Sizilien.

Foto: AFP

Verhaltenskodex nicht unterschrieben

MSF- Italien- Chef Loris De Filippi sagte, man fühle sich von der libyschen Küstenwache bedroht, zudem habe die Politik der italienischen Regierung der Organisation die Arbeit erschwert. Ärzte ohne Grenzen hat den Verhaltenskodex der Regierung in Rom für Rettungsmissionen im Mittelmeer im Gegensatz zu anderen Hilfsorganisationen nicht unterschrieben. Rom wolle alle NGOs kriminalisieren, begründete De Filippi diese Entscheidung.