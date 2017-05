Ärger über Lärm: 23- Jähriger schoss aus Fenster

Ein Zeuge hatte zuvor die Exekutive sowohl wegen des Streits als auch wegen der Schussabgabe verständigt. Als die Beamten in der Wohnhausanlage in der Benedikt- Schellinger- Gasse eintrafen, stellten sie im ersten Fall fest, dass es sich um eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen einer Jugendlichen und ihrer Mutter handelte - eine polizeiliche Intervention erfolgte daher nicht.

Nachbar fühlte sich im Schlaf gestört

Bei der Suche nach der Ursache des Schussgeräusches entdeckte ein Beamter im Innenhof in unmittelbarer Nähe eines Fensters die Hülse einer Gaspistole. Als die Polizisten in der dazugehörigen Wohnung die Waffe suchen wollten, öffnete ihnen ein 23- jähriger Mann und gab zu, den Schuss aus seiner Gaspistole abgegeben zu haben, da der Streit seinen Schlaf gestört habe.

In der Wohnung fand die Polizei jedoch nicht nur die Waffe, sondern auch rund 30 Portionssäckchen mit Marihuana, eine Suchtgift- Waage, mehrere Handys sowie eine beträchtliche Menge an Bargeld. Über den 23- Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, wegen Suchgifthandels wurde er angezeigt.

Foto: LPD Wien

Dealer festgenommen

Drei weitere Festnahmen erfolgten am Donnerstag in Brigittenau und Ottakring, nachdem Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Männer im Alter von 17 bis 28 Jahren in flagranti beim Drogenverkauf beobachtet hatten. Ein 26- Jähriger versuchte noch, mit der U6 in der Station Jägerstraße dem Zugriff zu entkommen, ein "Notstopp" unmittelbar beim Ausfahren der U- Bahn vereitelte das Vorhaben jedoch rasch, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Bei den Beschuldigten wurden Kokain, Cannabiskraut und Bargeld sichergestellt.