Ägypter rief "Allahu Akbar" - und drohte mit Bombe

"Allahu Akbar"- Rufe und eine Bombendrohung eines 22- jährigen Ägypters haben in der Nacht auf Sonntag einen Großeinsatz in Wien- Floridsdorf ausgelöst. Die Polizei rückte mit Diensthunden und Kräften von WEGA, Cobra und der Bereitschaftseinheit aus dem Bezirk an, auch der Katastrophenzug der Berufsrettung und die Feuerwehr fuhren vorsorglich aus.