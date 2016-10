Ägypten: Burgenländer vorzeitig aus Haft entlassen

Gute Nachrichten gibt es rund um den Burgenländer Hannes F., der im März 2013 in Kairo wegen Waffenschmuggels zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Der 36- Jährige wurde am Dienstag vorzeitig aus der Haft entlassen und kehrt nach Angaben des österreichischen Außenministeriums noch am selben Tag nach Österreich zurück.