Ägypten "bereit für Flüchtlings- Deal mit der EU"

Ägypten habe in den vergangenen Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als "ganz Europa", es müsse endlich anerkannt werden, welche Last sein Land bereits trage, sagte Shoukry im Interview mit der APA. "Wir anerkennen, welche Anstrengungen Europa diesbezüglich unternimmt, aber es wäre schön, wenn auch Europa anerkennt, welche Leistung Ägypten da erbringt. Wir haben 500.000 syrische Flüchtlinge, weitere 500.000 irakische Flüchtlinge und schätzungsweise vier Millionen Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern - das ist eine große Bürde. Wir sind jedenfalls bereit, mit unseren europäischen Partnern zu kooperieren, wir sind bereit für einen Deal mit der Europäischen Union."

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Das im März geschlossene EU- Türkei- Flüchtlingsabkommen sieht vor, dass alle illegal in Griechenland eingereisten Migranten in die Türkei abgeschoben werden. Für jeden zurückgeschickten syrischen Flüchtling darf seit dem 4. April ein anderer Syrer aus der Türkei legal und direkt in die EU einreisen.

"Wir versuchen, Migranten in die Gesellschaft zu integrieren"

Für Shoukry nicht gerechtfertigt sind Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen in Ägypten. Im Gegenteil: "Wir haben keine Flüchtlingscamps sondern versuchen, die Migranten in die Gesellschaft zu integrieren. Sie können sich frei bewegen, arbeiten und an den Sozialleistungen Anteil haben, die die ägyptische Regierung ihren Bürgern zur Verfügung stellt, also Gesundheitswesen, Schulsystem oder auch Unterstützung bei Nahrung oder Treibstoffen. Aber natürlich muss jeder Flüchtling, der das Recht bricht, mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen."

Asylzentren in Nordafrika "keine adäquate Lösung"

Die Einrichtung von Flüchtlingscamps in Nordafrika, wie von EU- und auch österreichischen Politikern gefordert , sieht der 63- jährige Chefdiplomat, der von 1999 bis 2003 auch Botschafter in Wien gewesen war, eher skeptisch: "Da gibt es eine große Diskussion, ob solche Camps den Rechtsvorschriften der Internationalen Gemeinschaft entsprechen. Ägypten hat da eine klare Position: Wir denken nicht, dass solche Zentren die adäquate Lösung für dieses Problem darstellen."

Flüchtlinge in Libyen Foto: AFP

Vermehrte Hilfe vor Ort gefordert

Shoukry plädierte hingegen für stärkere Hilfe vor Ort und vermehrte Investitionen in Afrika: "Es muss viel mehr politische Unterstützung geben, um Konflikte in afrikanischen Ländern zu lösen, um diese zu stabilisieren und Sicherheit zu schaffen. Die Menschen wollen ja nicht von Natur aus ihre Heimat verlassen. Sie wollen doch dort leben, wo sie hingehören, in einem Land, mit dem schon ihre Eltern und Großeltern verbunden waren. Die Menschen verlassen ihre Heimat nur aus Angst um ihr Leben oder weil sie ihre Familien nicht mehr versorgen können."