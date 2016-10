Admira wirft Wr. Neustadt aus dem Cup

Der FC Admira Wacker Mödling ist am Dienstag souverän ins Viertelfinale des ÖFB- Cups eingezogen. Der Fußball- Bundesligist wies den in der Erste Liga tätigen SC Wiener Neustadt im Niederösterreich- Duell auswärts klar mit 3:1 in die Schranken. Die Südstädter haben damit nach wie vor die Chance, wie vergangene Saison bis ins Finale vorzustoßen.