Achtung, Bayern- Fans: James' heiße Frau kommt!

Bayern- Neuzugang James Rodriguez sucht derzeit noch eine Wohnung in München. Sobald er sie gefunden hat, wird's in der Stadt so richtig heiß: Dann nämlich kommt James' Ehefrau Daniela Ospina nach. Und diese weiß nicht nur mit koketten Instagram- Pics die Männerwelt zu betören, sondern legt sich mitunter auch schon einmal scharfzüngig mit Start- Trainern an, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt. (Im Video oben sehen Sie, wie James von seinen Mannschaftskollegen empfangen wurde.)