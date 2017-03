Achter Sieg in Folge! LASK weiter nicht zu stoppen

Der nicht aufstiegsberechtigte Zweite Liefering hat nach einem 2:0- Sieg bei Wacker Innsbruck weiter sechs Zähler Rückstand auf Rang eins. Kapfenberg festigte Rang vier mit einem 2:1- Sieg gegen Wattens. Die Tiroler sind weiter vor ihrem Lokalrivalen aus Innsbruck, der auch das dritte Spiel unter Neo- Trainer Karl Daxbacher verlor, Fünfter. Einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf verbuchte Horn mit einem knappen 2:0 bei Schlusslicht FAC.

Die Linzer taten sich in Wiener Neustadt über weite Strecken schwer. Vor der Pause sorgten nur Kopfbälle von Dimitry Imbongo (38.) sowie Fabiano (39.) für Gefahr. Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Niederösterreicher mit einer passablen Defensivleistung weiter gegen die Niederlage, die aber in den letzten 20 Minuten doch noch Realität wurde.

Ramsebner trifft per Kopf

Christian Ramsebner traf nach einem Riemann- Freistoß per Kopf (73.). Drei Minuten später machte Reinhold Ranftl nach Gartler- Hereingabe endgültig den Sack zu. Die Geduld der Oberösterreicher wurde also belohnt. Ausgerechnet zwei Ex- Wiener- Neustädter fixierten den Auswärtssieg. Der LASK hat nun am Dienstag (18.30 Uhr) die Chance, im Heimspiel gegen Wattens den neunten Sieg hintereinander in einer Saison zu fixieren. So eine Serie hatte zuletzt Pasching im Mai 2002 gehabt.

Für die unterlegene Truppe von Coach Rene Wagner ging hingegen der Negativtrend weiter, es war für den Siebenten bereits Niederlage Nummer vier ohne Torerfolg en suite.

Innsbruck weiter im Tief

Keinen Grund zum Jubeln hatten auch die Innsbrucker, wie auch schon zuletzt beim 0:1 gegen Wattens und dem 1:3 beim LASK. Damit verloren sie zum ersten Mal überhaupt die ersten drei Frühjahrspartien in der Erste Liga. Vor der Pause wurde den Anhängern absolute Schonkost geboten, wobei man den Hausherren zumindest das Bemühen nicht absprechen konnte. Nach dem Seitenwechsel blieben große Höhepunkte lange Zeit weiter aus. Die Tiroler brachten sich aufgrund eigener Fehler selbst um einen Punktgewinn.

Kapitän Alexander Hauser sah wegen wiederholten Foulspiels zurecht die Ampelkarte (72.). Sechs Minuten später patzte Goalie Pascal Grünwald bei einem Freistoß von Mergim Berisha gehörig, ließ den Ball durch die Hände passieren. Dem noch nicht genug, foulte Harald Pichler gleich darauf den durchbrechenden Berisha im Strafraum und Lieferings Top- Torschütze traf souverän vom Punkt (80.) zum 2:0- Endstand. Für ihn waren es bereits die Saisontore 12 und 13. Liefering besserte damit die Bilanz im Duell mit Innsbruck auf, siegte erst zum zweiten Mal in den jüngsten acht Spielen. Vom erfolgreichen Youth- League- Team standen vier Spieler in der Startformation.

Kapfenberg siegt dank Victor

Kapfenberg konnte sich gegen Wattens auf Joao Victor verlassen. Der Brasilianer traf nach Flecker- Hereingabe platziert ins Eck (25.) und sorgte nach der Pause auch für die Entscheidung, umkurvte Tormann Ferdinand Oswald nach einem langen Ball von Stefan Meusburger (60.). Wattens hatte zwischenzeitlich durch ein glückliches Eigentor von Edvin Hodzic (40.) ausgeglichen. Für die Tiroler war es die erste Niederlage nach drei Siegen sowie vier ungeschlagenen Partien in Folge.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte Horn in Wien. Balakiyem Takougnadi (53.) und Miroslav Milosevic (83.) waren für die Niederösterreicher erfolgreich. Der Abstand auf das Tabellenende vergrößerte der Achte auf fünf Zähler. Den Wienern brachte bei einem Heimatbesuch bei seinem Ex- Club auch Daumendrücker Marko Arnautovic, der Englands Erstligist Stoke City am Mittwoch beim 0:0 gegen Manchester City krankheitsbedingt gefehlt hatte, kein Glück.

Die Ergebnisse der 23. Runde:

Freitag

FAC - SV Horn 0:2 (0:0)

Wien, FAC- Platz, SR Harkam

Tore: Takougnadi (53.), Milosevic (83.).

Kapfenberger SV - WSG Wattens 2:1 (1:1)

Kapfenberg, Franz- Fekete- Stadion, SR Muckenhammer

Tore: Joao Victor (25., 60.) bzw. Hodzic (40./Eigentor)

Wacker Innsbruck - FC Liefering 0:2 (0:0)

Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, SR Grobelnik

Tore: M. Berisha (78., 80./Elfmeter)

Gelb- Rote Karte: Hauser (72./Foul/Innsbruck)

SC Wr. Neustadt - LASK Linz 0:2 (0:0)

Wiener Neustadt, Stadion Wiener Neustadt, SR Ciochirca

Tore: Ramsebner (73.), Ranftl (76.).

Blau- Weiß Linz - SC Austria Lustenau 20.30 Uhr