Absturz! Tiger Woods fällt aus den Top 1000

Der frühere Weltranglistenersten rangiert bei der aktuellen Golf- Weltrangliste, welche am Montag veröffentlich wurde, nur noch auf Rang 1005. Grund dafür dürfte jedoch auch sein, dass Woods wegen anhaltender Rückenprobleme in den vergangenen zwei Jahren kaum gespielt hat. In dieser Zeit gelang es dem jahrelangen Vorzeigegolfer nur einmal, sich bei einem Turnier in den Top 20 zu platzieren.

Der Absturz in dem Ranking dürfte für den 41- Jährige momentan aber das kleinste Problem sein. Vor sieben Wochen wurde Woods wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer festgenommen ung begab sich daraufhin in eine Entzugsklinik. Der 14- malige Major- Gewinner selbst beteuerte stets, dass sein Körper bei dem Vorfall eine Überreaktion auf verschriebene Medikamente gezeigt hatte. Woods galt lange Zeit als der Superstar im Golfsport. Zu seiner Top- Zeit war er, für die Rekorddauer von 683 Tagen, die Nummer eins der Welt.