Absage an EU- Asylpolitik: Orban bangt um Mehrheit

Die Wahllokale sind noch bis 19 Uhr geöffnet. Mit ersten inoffiziellen Ergebnissen wird ab 22 Uhr gerechnet. Mit der Abstimmung will sich die nationalkonservative Regierung von Premier Viktor Orban im Streit mit anderen EU- Staaten über den Umgang mit den Flüchtlingen den Rücken stärken. Mehr als acht Millionen Ungarn sind zur Wahl aufgerufen.

Auf dem Stimmzettel steht die folgende Frage: "Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Zustimmung des Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von nicht- ungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann?" Orbans Regierung rief im Vorfeld zu einem Nein auf und warnt unter anderem davor, dass mit Flüchtlingen "Terroristen" ins Land kommen könnten. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung vor, mit ihrer Kampagne gezielt Ängste in der Bevölkerung zu schüren.

Orban: "Wahlbeteiligung nicht die wichtigste Frage"

Orban betonte bei der Stimmabgabe am Sonntagvormittag, die Beteiligung sei "nicht die wichtigste Frage" bei dem Referendum. Vielmehr gehe es um einen Sieg der Nein- Stimmen, das Referendum werde auch im Fall einer Ungültigkeit "staatsrechtliche Folgen" haben.

EU- Quote: Ungarn muss 1300 Flüchtlinge aufnehmen

Ungarn betreibt seit dem vergangenen Jahr eine Politik der strikten Abschottung. 2015 waren rund 440.000 Flüchtlinge, von denen die meisten aus dem Bürgerkriegsland Syrien kamen, über Ungarn nach Mitteleuropa gereist. Um die Flüchtlinge zu stoppen, ließ Orban an den Grenzen zu Serbien und Kroatien Zäune bauen. Die ungarischen Asylgesetze wurden drastisch verschärft. Die Regierung weigert sich zudem hartnäckig, den EU- Beschluss über die Flüchtlingsverteilung umzusetzen. Ungarn müsste laut dem Verteilungsschlüssel 1300 von insgesamt 160.000 Flüchtlingen aufnehmen, deren Umverteilung 2015 in Brüssel beschlossen wurde, um die Hauptaufnahmeländer Griechenland und Italien zu entlasten.

Kurz: "Orbans Asylpolitik nicht verurteilen"

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) warnte vor Beginn des Referendums davor, die Politik Orbans zu verurteilen. Die EU solle trotz bestehender Beschlüsse nicht länger an einer Umverteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedsstaaten festhalten, sagte Kurz der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag". "Wäre unser oberstes Ziel von Anfang an nicht die Verteilung von Flüchtlingen, sondern der Schutz der Außengrenzen gewesen, dann hätte es dieses Referendum in Ungarn vermutlich niemals gegeben."

