A4- Drama: Richter verbietet Bandenboss Aussage

Wo sich derJährige aufhält, ist unklar. Gegen ihn wird in Abwesenheit verhandelt. Unter schwerer Bewachung und in Handschellen sind die Angeklagten Mittwochfrüh in den Gerichtssaal geführt worden. Teils vermummte Justizwachebeamte begleiteten die Männer, die für den grausamen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen im August 2017 verantwortlich sein sollen. Deren Leichen wurden in einemLkw bei Parndorf im Burgenland gefunden.

Der mutmaßliche Bandenboss und Hauptangeklagte hielt zum Auftakt des Verfahrens ein Transparent in arabischer Sprache in der Hand.

Außerdem lehnte der 30- Jährige den vom Gericht zur Verfügung gestellten Dolmetscher ab. Er würde nicht alles verstehen, was dieser übersetze. "In Afghanistan gibt es 30 Dialekte. Ich kann nicht alles verstehen", so der Angeklagte. Und weiter: "Ich bin bereit, vor Gericht auszusagen. Aber ich bestehe darauf, meinen Dolmetscher zu bekommen."

Während der Anklageverlesung überlegte es sich der Afghane dann aber wohl doch plötzlich anders. Er wollte eine Aussage machen, der Richter untersagte ihm dies: "Es ist noch nicht an der Zeit."

Über 1200 Menschen nach Europa geschleppt

Den elf Beschuldigten wird unter anderem qualifizierter Mord und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Bande soll laut Anklage mehr als 1200 Menschen illegal nach Westeuropa gebracht haben. Seit Juni 2015 schmuggelte sie verstärkt Flüchtlinge von Serbien über Ungarn nach Österreich bzw. Deutschland. 31 solcher Fahrten konnte die Staatsanwaltschaft in Ungarn nachweisen.

Ins Gericht von Kecskemet waren vor allem internationale Medien gekommen. Rund 100 Journalisten kämpften um die 80 Sitzplätze im historischen Gerichtssaal.