96- Jähriger lag hilflos im Wald: Frau als Retterin

"Krone": Sie gingen mit Ihrem Hund im Wald spazieren?

Lisa L.: Das ist eigenartig. Normalerweise gehe ich ja nicht abends alleine und mit der "Frida" in den Wald, aber an diesem Abend war es so.

Zum Glück für den verunglückten Pensionisten.

Ich war kaum im Wald, da hörte ich auf einmal die Hilfeschreie. Ich hab' aber niemanden gesehen und bin gleich wieder raus. Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl.

Was taten Sie dann?

Ich ging zu meiner Freundin, dann kamen wir gemeinsam zurück und hatten Taschenlampen dabei.

War das erfolgreich?

Wir haben geleuchtet und gerufen: "Hallo! Ist da wer?", aber keiner antwortete. Da sind wir wieder raus.

Dann holten Sie die Polizei.

Ja, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Ich konnte nicht einfach heimgehen, da hätte ich kein ruhiges Gewissen gehabt, also hab' ich die Polizei angerufen und alles erzählt. Die Beamten kamen, und ich bin mit ihnen zurück in den Wald.

Da fand man den Mann.

Ja, er ist da auf dem Boden gelegen. Er war aber noch ansprechbar, und man half ihm so weit, dass er wieder aufstehen konnte. Dann wurde er wieder ins Altenheim zurückgebracht.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung