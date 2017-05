93- Jährige stürzt mit Rollstuhl über Rolltreppe

Dramatische Szenen am Freitagnachmittag in U3- Station Wien- Mitte: Eine 93- jährige Frau stürzte mit ihrem Rollstuhl über eine Rolltreppe - der Lift ist derzeit aufgrund von Erneuerungsarbeiten außer Betrieb - und erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Die Rettung stabilisierte das Unfallopfer und lieferte es mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital ein.