93- Jährige nach Sturz über Rolltreppe gestorben

Tragischer Vorfall am Freitagnachmittag in der U3- Station Wien- Mitte: Eine 93- jährige Frau stürzte mit ihrem Rollstuhl über eine Rolltreppe - der Lift ist derzeit aufgrund von Erneuerungsarbeiten außer Betrieb - und erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Die Rettung stabilisierte das Unfallopfer und lieferte es mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital ein. Dort verloren die Ärzte jedoch später den Kampf um das Leben der betagten Frau, die am Freitag überdies Geburtstag hatte.