92- jähriger Radfahrer von Pkw erfasst - tot

Dramatische Szenen am Samstagnachmittag in Oberösterreich: Ein 92- jähriger Radfahrer ist am im Bezirk Wels Land bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem Pkw erfasst, auf die Windschutzscheibe geschleudert und blieb dann reglos liegen. Der Notarzt reanimierte den 92- Jährigen an der Unfallstelle. Er wurde ins Klinikum Wels gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.