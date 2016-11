92- Jährige stirbt bei Brand in Salzburger City

Um 21.30 Uhr meldete sich der Sohn bei der Berufsfeuerwehr in Salzburg- Maxglan: In der Wohnung seiner Mutter - im 3. Stock eines Hauses im Badergäßchen mitten in der Salzburger Innenstadt - sei ein Feuer ausgebrochen. Er selbst versuchte noch zu löschen, das gelang ihm aber nur zum Teil.

Im dritten Stock diese Gebäude brach das Feuer aus. Foto: MARKUS TSCHEPP

Brandermittler im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit fünf Wagen und 18 Mann aus, das Rote Kreuz kam mit mehreren Rettungsfahrzeugen samt Notarzt.

Die Reste des Feuers waren schnell gelöscht. Für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Jetzt ermittelt die Polizei die Brandursache.

Qualm drang auch aus einem der Fenster, über der brennenden Wohnung. Es musste gelüftet werden. Foto: MARKUS TSCHEPP