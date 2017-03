9111 Euro Bonus für jeden Porsche- Mitarbeiter

Beim deutschen Sport- und Geländewagenbauer Porsche dürfen sich die Mitarbeiter nach einem guten Geschäftsjahr über einen hohen Bonus freuen. Jeder Beschäftigte in Deutschland bekomme 9111 Euro als Sonderzahlung, teilte Porsche am Mittwoch in Stuttgart mit. Vor einem Jahr lag die Extrazahlung noch bei 8911 Euro. Der hintere Teil der Zahl ist eine Anspielung auf das Sportwagen- Modell 911.