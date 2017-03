9/11: FBI zeigt bisher geheime Fotos aus Pentagon

11. September 2001: Die Bilder der einstürzenden Twin Towers in New York gehen um die Welt. Selbst nach fast 16 Jahren erinnert sich wohl jeder noch daran, wo er war und was er gerade gemacht hat, als die Meldung um die Welt ging. Nicht ganz so fest ins kollektive Gedächtnis eingebrannt ist allerdings der zweite Terroranschlag, der damals auf US- amerikanischem Boden stattfand: Der Einschlag der American- Airlines- Flug 77 in das Pentagon. Das FBI hat nun bisher geheime Fotos des Attentats veröffentlicht.