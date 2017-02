84- Jähriger bedroht Pflegerin in Heim mit Waffe

Riesenschreck für eine Krankenpflegerin in einem Pensionistenheim in Wien- Floridsdorf: Ein 84- Jähriger bedrohte sie am Mittwoch mit einer Schreckschusswaffe. In seinem Zimmer stellte die Polizei ein kleines Waffenlager sicher. Der Mann hortete noch weitere zwei Pistolen, ein Samuraischwert und einen Schlagring.