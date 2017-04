82% dafür: VdB soll offizielle Erklärung abgeben

An der Abstimmung haben knapp 38.000 User teilgenommen. Zudem wurde auf krone.at auch eine intensive Debatte zur Causa geführt. Für zahlreiche User hat der Präsident nun "sein wahres Gesicht gezeigt", immer wieder war von Rücktrittsforderungen zu lesen.

Vassilakou: Aussage war "Ironie", kein verbaler Ausrutscher

Nur Wiens grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou stellt sich in der Debatte um den Kopftuch- Sager hinter Van der Bellen. Vassilakou erkennt in der Aussage des Bundespräsidenten "Ironie", keinen verbalen Ausrutscher. "Seine Haltung ist goldrichtig. Man kann Frauen nicht vorschreiben, was sie zu tragen und was sie nicht zu tragen haben." An der Debatte über seine Aussage wolle sie sich aber nicht beteiligen: "Ich werde an meinen Bundespräsidenten sicherlich keine Haltungsnoten vergeben."

Maria Vassilakou Foto: APA/Georg Hochmuth

Strache: "Erschreckende Verharmlosung des Nationalsozialismus"

FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache hingegen wirft Van der Bellen nicht nur eine Beschädigung des Präsidentenamtes, sondern auch eine "erschreckende Verharmlosung des Nationalsozialismus" vor.

Strache im Video: "VdB hat das Amt schwer beschädigt"

Auch internationale Aufregung über Kopftuch- Sager von VdB

Der Kopftuch- Sager hat aber auch international für große Aufregung gesorgt. Von Deutschland über Großbritannien bis in den USA berichteten Tageszeitungen über Van der Bellens Vorschlag, alle Frauen sollten aus Solidarität mit Musliminnen Kopftuch tragen . Eine Gruppe muslimischer Frauenrechtlerinnen schrieb zudem einen offenen Brief an Van der Bellen. Die Islam- Kritikerinnen, zu denen auch die streitbare Buchautorin Zana Ramadani zählt, sind der Ansicht, Österreichs Präsident habe den Islamisten mit seinen Aussagen einen "Bärendienst" erwiesen.

Van der Bellens Story über Judensterne ist falsch

Zusätzlich zu seinem massiv kritisierten Kopftuch- Sager hat Van der Bellen jetzt noch ein weiteres Problem: Auch die von ihm als Faktum berichtete Story über die Dänen, die aus Solidarität zu ihren jüdischen Mitbürgern während der Okkupation durch die Nazis ebenfalls Davidsterne getragen hätten, sei falsch - das berichtete die "Washington Post" mit Hinweis auf eine Faktencheck- Plattform .

VdB im Video: "Kopftuch für alle Frauen aus "Solidarität"

Video: ORF