800.000 Verunglückte: Unfallzahlen leicht gesunken

Von den rund 800.000 Verunglückten wurden bei genau 26.860 Patienten schwere Verletzungen registriert, 2548 Opfer verstarben, bilanzierte das Kuratorium (KFV) am Dienstag. Nur 17 Prozent der Fälle sind von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt.

Foto: APA

Mehr Prävention gefordert

Während in den vergangenen Jahren "erfreuliche Rückgänge" bei Verkehrsunfällen sowie bei Unfällen in Arbeit oder Schule erreicht werden konnten, haben Heim- und Freizeitunfälle den mit Abstand größten Anteil am Unfallgeschehen in Österreich, sagte KFV- Direktor Othmar Thann. "Allein 595.600 Menschen verunfallten bei Heim- , Freizeit- und Sportunfällen." Er fordert daher ähnlich wirksame Programme und Maßnahmen wie im Verkehrsbereich. Dazu zählen etwa oft simple, aber effektive Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen. Rutschfeste Unterlagen im Bad für ältere Menschen oder auch umfassende Informationen beim Kauf von Geräten im Heimwerker- Bereich könnten demnach einen großen Unterschied machen.

* Verletzte und Getötete Foto: APA

"Gefahren im Eigenheim unterschätzt"

Vor allem ginge es aber um Aufklärung und Bewusstseinsbildung: Tödliche Unfälle ereignen sich vor allem in den Bereichen Haushalt und Freizeit. Gerade Senioren sollten anstatt zu einem wackeligen Sessel stets zur standfesten Leiter greifen und Stolperfallen reduzieren, appellierten die Experten. Der höchste Anteil an Schwerverletzten findet sich im Haushalt, gefolgt vom Straßenverkehr. 91.100 Fälle waren im Vorjahr auf "Gehen im Haus oder in der Wohnumgebung" zurückzuführen. "Gerade im Eigenheim werden Gefahren häufig unterschätzt", betonte Klaus Robatsch, KFV- Bereichsleiter Forschung und Wissensmanagement.

200.000 Unfälle beim Sport

Bei Kinderunfällen (16 Prozent der Verletzten im Jahr 2016) gab es seit 2007 einen Rückgang von 151.400 auf 124.800, die Anzahl verletzter Personen ab 65 Jahren allerdings stieg deutlich auf 218.300 (2007: 192.400) - außerdem befinden sich fast drei Viertel (73 Prozent) der durch einen Unfall getöteten Personen in dieser Altersgruppe.

Knapp 200.000 Unfälle ereigneten sich bei der Sportausübung, wobei Fußball klar auf Platz eins liegt, gefolgt von Ski- und Snowboarden sowie Wandern und Radfahren. 53 Prozent der Verletzten sind männlich, bei den Getöteten betrug deren Anteil 56 Prozent. Sie verunglückten vor allem beim Sport (68 Prozent) und im Straßenverkehr (55 Prozent), Frauen hingegen eher im Haushalt (59 Prozent).