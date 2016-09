80.000  Strafe und Geisterspiel für Legia!

Die UEFA hat Legia Warschau wegen Fan- Ausschreitungen beim Champions- League- Spiel gegen Borussia Dortmund ordentlich bestraft! Das nächste Königsklassen- Heimspiel am 2. November gegen Real Madrid soll in Warschau vor leeren Tribünen stattfinden. Gegen Legia wurde außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro verhängt.