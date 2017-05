80 Tote bei Explosion nahe deutscher Botschaft

Ersten Berichten zufolge soll die Autobombe, die vermutlich in einen Wassertankwagen versteckt war, im morgendlichen Stoßverkehr in der Nähe des Sanbak- Platzes - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien und des Präsidentenpalastes - explodiert sein. Zum Zeitpunkt der Detonation um etwa 8.30 Uhr Ortszeit waren Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit.

Foto: AFP/Shah Marai, AP

Foto: AP

Straße von Dutzenden Autos blockiert

Zeugen berichteten, Dutzende Autos blockierten die Straßen. Eine riesige Rauchwolke stand über der Gegend, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Auf der Straße lagen Leichen, blutende Überlebende und völlig verängstigte Schülerinnen versuchten sich in Sicherheit zu bringen. Die Explosion im Stadtzentrum war so heftig, dass noch in mehreren hundert Metern Entfernung Türen und Fenster von Häusern beschädigt wurden. Augenzeugen berichteten, dass durch die Detonation zahlreiche Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind.

Foto: AFP/Shah Marai

Explosion ereignete sich nahe deutscher Botschaft

Das Ziel des Anschlags war zunächst unklar. Der Anschlag habe sich im Diplomatenviertel etwa 300 Meter vom befestigten Zugangs zur deutschen Botschaft entfernt ereignet, sagte ein Polizeisprecher. In dem schwer gesicherten Viertel haben auch viele andere Botschaften ihre Büros. In der Nähe liegen zudem das NATO- Hauptquartier, der Präsidentenpalast und afghanische Ministerien. Zunächst bekannte sich auch niemand zu der Attacke.

Kabul immer wieder Ziel von schweren Anschlägen

Ende April hatten die radikal- islamischen Taliban ihre jährliche "Frühjahrsoffensive" gestartet und ihre Angriffe verschärft. Zuletzt hat auch die Extremistenmiliz Islamischer Staat vermehrt Anschläge in Afghanistan verübt. Vor allem Kabul ist immer wieder Ziel von schweren Anschlägen.

Erst Anfang Mai waren bei einem Sprengstoffanschlag auf ausländische Soldaten mindestens acht Menschen getötet worden, im März hatten Angreifer ein Militärkrankenhaus in Kabul gestürmt und mindestens 38 Menschen getötet. Mehr als 70 weitere Patienten, Ärzte und Pfleger wurden bei dem Angriff auf Afghanistans größtes Militärhospital verletzt.