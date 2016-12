80- Jähriger zieht Kind (4) aus reißendem Murkanal

"Ich wollte zum Zahnarzt radeln und hab' in der Nähe des Stadions Schreie gehört", berichtet der rüstige Obersteirer, "aber vorerst hab' ich nicht darauf reagiert, weil dort immer wieder Kinder spielen, und die sind halt manchmal laut." Doch dann, es war gegen 11.15 Uhr, kam es Feldgrill so vor, als würde er Hilferufe hören: "Ich bin stehengeblieben - und tatsächlich: Da hat jemand um Hilfe geschrien. Das war unterhalb einer Böschung."

Foto: Heinz Weeber

"Hab' das Kind am Ärmel gepackt"

Am Straßenrand wartete ein kleiner Hund. Der treue Vierbeiner zeigte die richtige Stelle an. Auf dem Abhang darunter, so die Vermutung des 80- Jährigen, musste etwas Schlimmes geschehen sein: "Eine Frau ist schreiend mit den Beinen im Wasser gestanden, hat ihr Kind gehalten. Sie war hilflos, weil sie sich nirgendwo festhalten und deshalb nicht zurück ans Ufer konnte. Also hab' ich das Kind am Ärmel gepackt und es zur Böschung getragen. Die Mutter ist dann selbst nachgekommen."

Die vierjährige Shiva- Verena hatte nur noch 31 Grad Körpertemperatur, sie befindet sich nun im Leobner Landeskrankenhaus und wird bestimmt wieder ganz gesund.

Hund auf Böschung nachgelaufen

Das Kind war seinem Hund auf die Böschung nachgelaufen, um ihn zurückzuholen. Dabei rutschte das Mädchen aus und stürzte in den eiskalten, drei Meter tiefen Kanal, der an dieser Stelle eine starke Strömung aufweist.

Manfred Niederl, Kronen Zeitung