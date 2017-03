80 Dinosaurier- Eier gestohlen: Chinese in Haft

Weil er 80 versteinerte Dinosaurier- Eier gestohlen haben soll, ist ein Mann in China festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, wird der Mann beschuldigt, die Fossilien mit Hilfe von drei Komplizen im Jänner einem Dinosaurier- Eiersammler in der ostchinesischen Provinz Zhejiang entwendet zu haben.