78- jährige Steirerin tot in Mühlgang entdeckt

Eine 78- Jährige ist am Dienstagvormittag tot in einem Mühlgang in der Südoststeiermark aufgefunden worden. Die Seniorin war seit der Früh abgängig gewesen, eine Suchaktion war eingeleitet worden. Ein Passant entdeckte gegen 10.30 Uhr die Tote. Es dürfte kein Fremdverschulden vorliegen.