77.000- Euro- Fund abgegeben: Kellner ein "Held"

Mallorca feiert den "ehrlichsten Kellner" der spanischen Urlaubsinsel. Lahouari Saidani fand vor einigen Tagen unter den Briefkästen in seinem Wohnhaus in der Hauptstadt Palma einen Sack mit Bargeld und Schecks im Wert von rund 77.000 Euro und gab sie bei der Polizei ab, wie das Regionalblatt "Diario de Mallorca" am Donnerstag berichtete.