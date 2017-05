77 Prozent mehr Abschiebungen seit Jänner

Exakt 2291 Flüchtlinge wurden heuer bis Ende April abgeschoben, nach 1295 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zusätzlich zu den Abschiebungen reisten 1459 Menschen freiwillig aus. Somit haben im ersten Jahresdrittel 2017 insgesamt 3750 Flüchtlinge Österreich verlassen.

Laut einer jüngsten Studie des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ist Österreich übrigens mit mehr Zuwanderung und höheren Asylzahlen frequentiert als Frankreich. Jeder fünfte Pariser und mehr als jeder vierte Wiener sind Ausländer, beschrieb der ÖIF eines der Schlüsselergebnisse des "Fact Sheet Migration und Integration". 6,6 Prozent der Bewohner Frankreichs - 4,4 von 66,7 Millionen - sind ausländische Staatsangehörige. In Österreich ist der Anteil an ausländischen Staatsangehörigen mit 15,3 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Foto: Klemens Groh

Zuwanderung deutlich angestiegen

Ein weiterer großer Unterschied zeigt sich bei der Zuwanderung, die in Österreich deutlich stärker anstieg als in Frankreich. Während in den vergangenen zehn Jahren der Ausländeranteil in Österreich um fünf Prozentpunkte stieg, war es in Frankreich lediglich ein Prozentpunkt. Das Bevölkerungswachstum durch Zuzug nach Frankreich im Zeitraum von 2006 bis 2015 um 40 Prozent von 112.000 Menschen auf 67.000 zurück, während sich die Zuwanderung nach Österreich im gleichen Zeitraum von 24.000 Personen auf 113.000 verfünffachte.