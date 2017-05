76- jährige Tirolerin von Räuber im Bett gefesselt

In Angst und Schrecken hat in der Nacht auf Mittwoch ein bisher unbekannter Täter eine Tirolerin (76) in ihrem Haus in Fritzens versetzt. Er stand plötzlich im Schlafzimmer, forderte Bargeld und fesselte die Frau an Händen und Beinen. Schließlich ergriff der Mann mit ihrem Handy die Flucht, die Frau erlitt einen Schock.