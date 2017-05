73- Jährigem springt großer Weißer Hai ins Boot

Selwood verbrachte gerade einen ruhigen Tag an Bord in den Gewässern von Evans Head vor New South Wales, als er plötzlich einen Schatten über dem Boot bemerkte, wie er dem Sender Australian Broadcasting Corporation erzählte. "Er kam geradewegs über den Motor geschossen und knallte aufs Deck", sagte Selwood, der nach eigenen Worten "in nahezu 60 Jahren Fischerei so etwas noch nicht erlebt" hatte.

"Ich war auf allen Vieren und er starrte mich an"

"Ich war auf allen Vieren und er starrte mich an und ich ihn und dann begann er herumzutanzen." Er habe sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen können. "Ich habe große Mengen an Blut verloren. Ich war wie betäubt, ich habe nicht kapiert, was passierte, und dachte: 'Oh mein Gott, ich muss hier raus!'"

Der große Weiße Hai im kleinen Fischerboot Foto: AFP

Selwoods Boot ist lediglich 4,50 Meter lang und 2,70 Meter breit. Es sei ihm gelungen, sich das Funkgerät zu schnappen und die Küstenwache zu alarmieren, die ihn aufnahm und versorgte. Ein Fachmann habe den Hai dann als einen großen Weißen Hai identifiziert.