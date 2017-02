70.000 Menschen wegen Weltkriegsbombe evakuiert

In der nordgriechischen Metropole Thessaloniki hat am Sonntag wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg eine riesige Evakuierungsaktion begonnen. Nach Schätzungen der Behörden müssen bis zu 70.000 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen. Mit der Entschärfung der Bombe wird am frühen Nachmittag gerechnet.