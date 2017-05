70- Jähriger in Vorarlberg vom Weg abgekommen - tot

Am Samstagnachmittag wurde ein 70- jähriger Mann aus der Schweiz von seiner Frau als vermisst gemeldet. Der Wanderer war alleine in Vorarlberg im Gebiet Schuttannen unterwegs. Eine umgehend eingeleitete Suchaktion blieb vorerst erfolglos. Am Sonntag wurde sein lebloser Körper schließlich in einem steilen Waldstück entdeckt.