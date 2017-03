69 Festnahmen in Neapel, darunter Politiker

Der Vorwurf lautet unter anderem Korruption und Mafia- Beihilfe. Politiker sollen von der Camorra unterwanderten Unternehmen öffentliche Aufträge zugeschanzt haben, berichtete die Polizei.

Erst am Montag war in Italien einer der berüchtigtsten Camorrabosse, Francesco Zagaria, von den Carabinieri verhaftet worden. Zagaria gilt seit Jahren als Nummer eins des einflussreichen Camorra- Clans. Mit seiner Festnahme wurde dem Casalesi- Clan ein schwerer Schlag versetzt. Der Organisation werden zahlreiche Morde sowie Drogenhandel, Korruption und Betrug zur Last gelegt.