68- Jähriger von Putzfrau betäubt und ausgeraubt

Der pensionierte Gastarbeiter Cane S. (68) aus Wien versteht die Welt nicht mehr: "Ich habe eine Putzfrau gesucht, und dann das!" Rückblick: Der ehemalige Kraftfahrer lernte eine gewisse Biljana über eine Bekannte kennen und schenkte ihr sein Vertrauen.

Foto: APA/dpa/Nicolas Armer

Nach ihrem ersten Putzdienst in seiner Wohnung in Wien- Donaustadt schenkte ihm die Haushaltshilfe mitgebrachten Wein ein, machte ihm eindeutige Avancen - und das Unheil nahm seinen Lauf. Die Falle schnappte zu, das böse Erwachen von Cane S. um 8.30 Uhr am nächsten Tag: "Mit war total schwindelig und ich hatte einen kompletten Filmriss."

"Sofort zur Polizei und Anzeige erstattet"

Biljana war weg, und mit ihr seine Geldtasche, 1500 Euro Bargeld, Führerschein, E- Card und Zulassungsschein. "Ich bin sofort zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet", so das wohl betäubte Opfer der hinterhältigen Venusfalle.

Cane S. mit der Anzeigebestätigung der Polizei Foto: Klemens Groh

Die Putzfrau ist nach ihrem "Einsatz" im Oktober des Vorjahres nicht mehr erreichbar, Cane S. vermutet aber, dass sie noch in Wien aufhältig sein könnte. Falls jemand den Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täterin kennt, Hinweise an jede Polizeiinspektion.

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung