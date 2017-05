68- Jähriger auf A2 aus fahrendem Auto gesprungen

Der mehrsitzige Pkw mit Schiebetür, gelenkt von einem Mitarbeiter einer Betreuungseinrichtung aus dem Bezirk Graz- Umgebung, war gegen 9.40 Uhr im Baustellenbereich der Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich fünf weitere Personen, darunter eine diplomierte Betreuerin. Plötzlich öffnete der 68- Jährige die rechte Schiebetüre des Fahrzeuges, sprang hinaus und kam mit schweren Kopfverletzungen auf dem Schotterbett neben dem ersten Fahrstreifen zu liegen.

Schwerverletzter mit Heli ins Spital geflogen

Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung an der Unfallstelle durch, anschließend wurde der Schwerverletzte vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert. Die Südautobahn musste wegen der Hubschrauberlandung in der Zeit von 10.05 bis 10.25 Uhr zwischen der Anschlussstelle Graz- Ost und Flughafen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über das südliche Stadtgebiet umgeleitet. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.