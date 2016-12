67 in Klein- Lkw gepferchte Flüchtlinge gerettet

Die beiden geflüchteten Fahrer des Schlepperautos konnten inzwischen festgenommen werden, teilte die Polizei mit. Es handle sich um zwei Bulgaren. Die aufgegriffenen Flüchtlinge sollen nach ihrer Genesung wieder nach Serbien abgeschoben werden, von wo sie gekommen seien, hieß es weiter. Ob dies rechtlich so einfach möglich ist, wenn die Menschen in Kroatien einen Asylantrag stellen, ist freilich fraglich.

Im Video unten sehen Sie, wie eine der geretteten Personen in die Notaufnahme gebracht wird:

Grenzsperre an der kroatisch-serbischen Grenze Foto: APA/AFP/LASZLO LAUFER

Im vergangenen Jahr waren über die sogenannte Balkanroute von Griechenland über Mazedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien über eine Million Menschen nach Österreich und vor allem Deutschland gekommen. Seit März ist diese jedoch weitgehend mit Grenzzäunen abgeriegelt. Dennoch haben es 2016 nach Angaben der Grenzschutzbehörde Frontex 180.000 Flüchtlinge auf dieser Transitroute nach Westeuropa geschafft.

Parallelen zum Flüchtlingsdrama auf der A4

Der Vorfall in Kroatien weckt Erinnerungen an das Flüchtlingsdrama auf der A4 im August 2015 . Damals waren 71 Menschen, darunter mehrere Kinder, in einem versperrten Kühllaster erstickt. Der Kühllaster war von den Schleppern in einer Pannenbucht bei Parndorf im Bezirk Neusiedl am See abgestellt worden.