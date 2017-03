62 Prozent mehr islamfeindliche Fälle dokumentiert

Die Dokustelle hatte 2014 ihre Arbeit gestartet, sie ist ein Projekt der Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen IMÖ (ein Fachverein der Islamischen Glaubensgemeinschaft IGGiÖ). Am Montag veröffentlichte die NGO nun zum zweiten Mal ihren Rassismus- Report. Insgesamt wurden 253 Fälle dokumentiert. Im Vorjahr waren es noch 156 gewesen.

31 Prozent der Vorfälle waren verbale Angriffe, 30 Prozent fielen in die Kategorie "Hassrede/Hate Speech", zwölf Prozent betrafen muslimische oder Islamfeindlichkeit bekämpfende Institutionen. Bei sieben Prozent handelte es sich um Beschmierungen, fünf Prozent betrafen Hassverbrechen und vier Prozent Diskriminierungen. Der Rest (elf Prozent) wurde unter "Sonstiges" subsumiert.

50 Prozent zeigen bei physischen Angriffen Zivilcourage

Die Mehrzahl der Fälle (62 Prozent) wurde in der "(Halb- )Öffentlichkeit" begangen, so die Dokustelle - etwa beim Vorbeigehen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ebenfalls dokumentiert wurde von der Dokustelle die Bereitschaft zur Zivilcourage in den einzelnen Fällen. Dabei zeigte sich, dass bei verbalen Angriffen zu 30 Prozent Hilfe geleistet wurde, bei physischen Angriffen zu 50 Prozent. Damit ist die Bereitschaft zur Zivilcourage gegenüber dem Jahr 2015 gleich geblieben, so die Autoren des Reports.