57- Jähriger von eigenem Sohn (18) erstochen

Bluttat am Freitagnachmittag im niederösterreichischen Bruck an der Leitha: Ein 18- Jähriger soll seinen eigenen Vater (57) erstochen haben. Trotz Reanimationsversuchen starb das Opfer noch am Tatort. Der Sohn wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.