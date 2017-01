562.552 Unterschriften gegen CETA/TTIP

Das am Montag beendete Volksbegehren gegen CETA, TTIP und TiSA ist von 562.552 Österreichern unterschrieben worden. Es landete damit auf Platz elf in der ewigen Volksbegehren- Bestenliste. Das teilte Global 2000 mit Verweis aufs Innenministerium am Montagabend mit. "Weit mehr als eine halbe Million Unterschriften sind ein überwältigendes Ergebnis", so Greenpeace- Chef Alexander Egit.