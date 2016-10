525 Millionen Euro zusätzlich für die Bildung

Zwei Tage vor der Budgetrede von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) am Mittwoch kann Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) einen Erfolg verkünden: Ihr Ressort erhält heuer zusätzlich 525 Millionen Euro. Damit werde die seit Jahren bestehende "strukturelle Lücke" geschlossen. Im kommenden Jahr sollen inklusive der Mittel aus dem Integrationstopf zusätzlich rund 400 Millionen Euro fließen - zu wenig, wie jetzt schon beklagt wird.

Ohne eine generelle Kurskorrektur wird das wohl jedes Jahr so sein. Denn das Ministerium hat budgetmäßig nur sehr wenig Spielraum - knapp 90 Prozent des gesamten Geldes gehen für Lehrergehälter und Mieten auf. Internationale Vergleichsstudien stellen Österreich immer wieder ein schlechtes Zeugnis aus: Das Schulsystem ist teuer, die Lehrer unterrichten vergleichsweise wenig und verdienen dazu auch besser als in anderen Staaten. Eine dauerhafte Lösung des Problems ist nicht in Sicht.