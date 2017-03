51- Jähriger betrieb gleich sechs Cannabisplantagen

Ausgangspunkt für die Ermittlungen war zunächst der verdächtige Geruch, der den Beamten im Zuge eines Streifeinsatzes am 9. März aus einem ehemaligen Gassenlokal im 7. Bezirk in der Burggasse entgegenkam.

Ein 51- jähriger Mann gab beim Einschreiten der Beamten in dem Lokal zu, eine Aufzuchtanlage für Cannabis zu betreiben. Das Versteck befand sich unter einer Bodenplatte, die den Zugang zum Untergeschoß ermöglichte, wo die Polizisten auch fündig wurden.

149 Pflanzen im Untergeschoß entdeckt

Sie konnten insgesamt 149 Cannabispflanzen mit rund 6300 Gramm Cannabis und weitere abgeerntete 306 Gramm des Suchtmittels sicherstellen. Auch im Auto des Beschuldigten befanden sich 112 Gramm - fertig verschweißt - sowie mehrere Waffen, darunter eine Gaspistole, ein Pfefferspray und drei Schusswaffen.

Unter anderem wurde diese Waffe sichergestellt. Foto: LPD Wien

Fünf weitere verdächtige Adressen

Der Schlüsselbund des Verdächtigen führte die Ermittler zu fünf weiteren verdächtigen Adressen in den Bezirken Landstraße, Neubau und Döbling sowie in Velm in Niederösterreich. Bei den Adressen handelte es sich um Wohnungen, Werkstätten und Kleingartenhäuser mit teilweise verschleierten Besitz- und Mietverhältnissen, in denen der Beschuldigte ebenfalls Plantagen betrieben hatte.

423 weitere Pflanzen entdeckt

Nach weiteren Durchsuchungen wurden weitere 423 Cannabispflanzen sowie 94 Gramm Kokain, 115 Gramm Amphetamin ("Speed") und Streckmittel gefunden. Darüber hinaus fanden die Beamten 100 Patronen des Kalibers 357 Magnum und rund 1800 Euro Bargeld.

Insgesamt 572 Cannabispflanzen wurden sichergestellt. Foto: LPD Wien

Der 51- jährige Beschuldigte schweigt zu den Vorwürfen des Suchtmittelhandels. Ein 50- jähriger mutmaßlicher Mittäter, der in einer der besagten Wohnungen im 3. Bezirk festgenommen wurde, gibt den Anbau der Suchtmittel zu, nicht jedoch den Verkauf.

Beide Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Ob es mögliche Zwischenhändler und Abnehmer gibt, wird noch ermittelt.