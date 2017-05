50 Prozent der Männer für Züchtigung von Frauen

Fast 10.000 Menschen im Alter von 18 bis 59 wurden befragt. Die Mehrheit der Männer befürwortete eine Reihe traditioneller und auf die Benachteiligung der Frauen hinauslaufende Einstellungen. Dazu gehört etwa der Glaube, dass Frauen nicht fähig seien, Führungspositionen zu übernehmen, nicht außerhalb des Hauses arbeiten sollten und dass die Schulung und Ausbildung von Buben wichtiger sei als die der Mädchen.

Buben in Ägypten Foto: AFP

Die Wissenschaftler um Mohammad Nacri führten in Ägypten, dem Libanon, Marokko und den palästinensischen Autonomiegebieten Erhebungen durch. Dabei zeigte sich, dass die Männer auf fast alle Fragen weniger fortschrittliche Auffassungen angaben als die Frauen. So stimmten etwa in Ägypten fast 90 Prozent der Männer der Aussage zu, dass "der Mann im Haushalt die letzte Entscheidungsgewalt haben soll". Dass dieses Rollenbild sehr stark in der Kultur verwurzelt ist, zeigte sich darin, dass auch 59 Prozent der Frauen dieser Aussage zustimmten.

Foto: AFP

Mehr als 50 Prozent für Gewalt gegen Frauen

Auch Gewalt gegen Frauen spielt noch immer im täglichen Alltag eine Rolle, heißt es in der Studie . So schreiben die Forscher, dass in den jeweiligen Ländern zwischen zehn und 45 Prozent der verheirateten Männer angaben, ihre Ehefrau schon einmal oder mehrfach geschlagen zu haben. In Ägypten stimmten mehr als 50 Prozent der Auffassung zu, dass "es Momente gibt, in denen eine Frau es verdient, geschlagen zu werden".

Foto: EPA

Bei den Frauen spielte das Alter hinsichtlich der Einstellung zu Rollenbildern eine wesentliche Rolle. Jüngere Frauen vertraten fortschrittlichere Standpunkte als die älteren Mitbürgerinnen. Da müsse man ansetzen, schreibt Studienleiter Nacri: "Hier gibt es unglaublich viel Potenzial für positive Veränderungen. Der Panzer bekommt bereits Risse."