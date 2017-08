50 Grad! Hitze- Wahnsinn bei der Beach- WM

Der Ansturm bei Gratis- Eintritt ist gewaltig. Heute kämpft Österreichs Duo Nummer eins, Clemens Doppler & Alex Horst, ab 18.45 Uhr um den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel. "Es wird richtig heiß", prophezeit Doppler. Apropos: Auf dem Center Court kletterte die Quecksilbersäule gestern auf 49,7 Grad. Robin Seidl musste sich mehrmals abkühlen, unterlag mit Tobi Winter aber leider dem Team aus Brasilien in zwei packenden Sätzen.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Tropische Temperaturen

Heute sind wieder bis zu 35 Grad angesagt, direkt am Sand freilich deutlich mehr. Da gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. So geht's: "Bitte viel, viel Wasser trinken!", rät Stefan Grasel, Einsatzleiter des Samariter Bundes. Er und seine Kollegen vom Roten Kreuz, den Johannitern und den Maltesern wissen, was bei dieser Affenhitze zu tun ist: Cap aufsetzen, ab in den Schatten und wenig bis gar kein Alkohol!

Schmieren Sie sich am besten schon zu Hause ein - wer das nicht schafft, holt sich beim Ladival- Stand im Beach Village auf der Donauinsel die passende Sonnencreme. Zwischendurch ein Sprung in den Pool der Organics Lounge von Red Bull schadet bestimmt auch nicht. Plus- Punkt: Es besteht die Chance, Beachvolleyballer wie Martin Ermacora und Moritz Pristauz (rechts oben) zu treffen. Die beiden haben schon die coole Unterwasser- Selfie- Kamera ausprobiert.

Wer zu extremeren Mitteln greifen will, gönnt sich ein Bad im Eiswasser beim Rauch- Stand. Für passende Kleidung sorgt übrigens die Volksbank: Es gibt coole Badehosen im Trachten- Look.

Beachkrone