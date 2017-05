5 Routen: Hier sollen Autos den Fahrrädern weichen

Hier die Projekte auf der Liste der Grünen:

Maria Vassilakou gerät bei dem Getreidemarkt-Radweg-Projekt immer mehr unter Druck. Foto: Martin A. Jöchl

Die Praterstraße : Die Hauptverkehrsroute zwischen der Donaustadt und der City soll nach den Plänen der Grünen von zwei auf eine Fahrspur verengt werden.

: Die Hauptverkehrsroute zwischen der Donaustadt und der City soll nach den Plänen der Grünen von zwei auf eine Fahrspur verengt werden. Der Schwedenplatz : Vassilakou will eine Linksabbiegespur in die Geradeausspur integrieren.

: Vassilakou will eine Linksabbiegespur in die Geradeausspur integrieren. Der Handelskai : Oft sind es auch die Kleinigkeiten, die große Staus verursachen. Beim Handelskai in Fahrtrichtung Klosterneuburg wurden neue Markierungen zum verpflichteten Linksabbiegen angebracht.

: Oft sind es auch die Kleinigkeiten, die große Staus verursachen. Beim Handelskai in Fahrtrichtung Klosterneuburg wurden neue Markierungen zum verpflichteten Linksabbiegen angebracht. Der "Ring light": Zum 150- Jahr- Jubiläum präsentierten die Grünen ihre Visionen für den Ring. Der Prachtboulevard sollte mit weniger Fahrspuren auskommen.

ARBÖ- Appell an Bürgermeister

"Alle diese Beispiele zeigen, dass es nur darum geht, den Autoverkehr aus der Stadt zu verbannen", so ARBÖ- Wien- Geschäftsführer Günther Schweizer. "Wir appellieren daher an den Bürgermeister, diese Schikanen zu beenden und zumindest das Projekt am Getreidemarkt zu überdenken."

Kronen Zeitung/krone.at