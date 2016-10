48 Millionen Euro für Berater von Wiens Spitälern

Der aktuelle Rohbericht des Rechnungshofes wirft erneut ein schlechtes Licht auf Wiens Spitäler: So investierte der Krankenanstaltenverbund in nur drei Jahren nicht weniger als 48 Millionen Euro in externe Berater. In Anbetracht der ohnedies gut besetzten Managementebene fragt man sich nun, wofür die hauseigenen Experten derart teure Hilfe benötigen ...